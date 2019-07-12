beCloud и Microsoft углубляют партнерство: компании подписали соглашение о запуске платформы Azure Stack в Республиканском центре обработки данных beCloud

Облачный провайдер beCloud и ведущий поставщик облачных решений в мире, международная корпорация Microsoft, подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий стратегическое партнерство сторон по развитию инноваций в Республике Беларусь. Стороны приступили к разработке плана совместных действий по расширению услуг облачных сервисов на территории Республики.

Ключевая задача партнерства – построение облачной инфраструктуры Microsoft Azure Stack, позволяющее предоставлять возможность государственным и частным клиентам платформу для разработки, функционирования и хранения данных и приложений на серверах, расположенных в Республиканском центре обработки данных beCloud, используя технологии Microsoft Azure

Облачная платформа, развернутая в дата-центре beCloud, обеспечит пользователю требуемый уровень безопасности в части размещения данных на территории Беларуси, при этом клиент получит полный доступ к набору сервисов Microsoft Azure, не уступающий функционалу «большой» платформы – контейнеры, виртуальные сервера, хранилища, SQL как сервис и многое другое.

«После подписания Меморандума о взаимопонимании облачный провайдер beCloud становится первой компанией-партнером Microsoft в Беларуси с полномочиями предоставления своим корпоративным клиентам новейших облачных сервисов на базе Microsoft Azure из собственного дата-центра, используя программно-аппаратный комплекс Azure Stack. Иными словами – стратегическое партнерство даст возможность заказчикам компании beCloud использовать огромное количество сервисов и решений компании Microsoft и их международных партнеров, и при этом соблюдать строгие требования законодательства по защите и хранению данных на территории Республики Беларусь», – добавил Евгений Корень, глава представительства Microsoft в Беларуси.

Построение гибридных облаков на базе Azure и Azure Stack позволяет реализовывать новые сценарии создания ИТ-инфраструктуры организаций: повышение отказоустойчивости, удовлетворение требований к задержке и полосе каналов данных, безопасности, локальной обработки данных. Анализ рынка демонстрирует большой интерес со стороны клиентов к данному решению.

«Публичное облако не всегда подходит для выполнения действий, которые требуют наивысшего уровня защищенности, высочайшей производительности, скорости приема и передачи данных. В свою очередь, Azure Stack поможет организациям решать сложные ИТ-задачи, в том числе обеспечить безопасность данных, их суверенитет и соответствие требованиям законодательства. Облачные решения корпорации Microsoft позволяют создавать высокопроизводительные аналитические системы, выполнять вычисления и запускать Azure-приложения в автономных или изолированных средах, готовить платформу для разработки современных приложений».