«Би-2» покажут в Минске свое новое грандиозное шоу NewBEST

Самая популярная рок-группа современности выступит в Минске 6 июня 2020 года со своим лучшим шоу под названием NewBest. Концерт состоится на новом стадионе «Динамо». На этой площадке группа будет выступать впервые и ожидает рекордное количество зрителей – 35 000 человек.

На концерте прозвучат как новые песни «Би-2» из альбома «Горизонт событий», так и все главные хиты группы, которые любят и знают миллионы. Организаторы шоу уверены, что публика с радостью продемонстрирует свою любовь к творчеству Шуры и Левы на концерте – хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений «Би-2».

На «Динамо» будут созданы все условия и будет применен новый подход к пространству концертной площадки. Границы сцены будут размыты, каждый зритель, каждый поклонник группы, сам будет вовлечён в шоу, станет его неотъемлемой и важной частью в режиме «дополненной реальности».

Организаторы заявляют, что шоу NewBest станет одним из самых значимых музыкальных событий следующего года и ожидают ажиотаж на билеты, поэтому рекомендуют приобретать их заранее. По традиции билеты на все концерты «Би-2» раскупаются за несколько недель до мероприятия, особенно на родине музыкантов в Беларуси.

Шоу NewBest состоится 6 июня 2020 года в Минске на стадионе «Динамо» в 18:00. С 26 июля 2019 года ограниченная партия билетов поступила в продажу по специальной цене на сайте Ticketpro.by. Цена билета: 37,00-73,00 руб.