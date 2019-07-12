О представлении декларации таможенной стоимости на товары, ввозимые на территорию ЕАЭС

В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 16.10.2018 №160, перечень случаев заполнения декларации таможенной стоимости существенно ограничен. Вместе с тем, декларант имеет право представить такую декларацию в таможенный орган, даже если это не предусмотрено законодательством. Об этом Телеграфу сообщила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

Декларации таможенной стоимости (ДТС) представляется в отношении всех товаров, заявленных в соответствующей декларации на товары. Обращаем внимание, что при определении таможенной стоимости ввозимых товаров по методам 2, 3 и 6 (в целях заполнения графы 8 ДТС-2) декларант должен указать сведения, в том числе регистрационный номер декларации на товары (в соответствии с которой идентичный или однородный товар был помещен под таможенную процедуру), и порядковый номер такого товара из графы 32 данной декларации. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby