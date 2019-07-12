Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июля 2019, понедельник, 12:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
29. 07. 2019

О представлении декларации таможенной стоимости на товары, ввозимые на территорию ЕАЭС

В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 16.10.2018 №160, перечень случаев заполнения декларации таможенной стоимости существенно ограничен. Вместе с тем, декларант имеет право представить такую декларацию в таможенный орган, даже если это не предусмотрено законодательством. Об этом Телеграфу сообщила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

Декларации таможенной стоимости (ДТС) представляется в отношении всех товаров, заявленных в соответствующей  декларации на товары.

Обращаем внимание, что при определении таможенной стоимости ввозимых товаров по методам 2, 3 и 6 (в целях заполнения графы 8 ДТС-2) декларант должен указать сведения, в том числе регистрационный номер декларации на товары (в соответствии с которой идентичный или однородный товар был помещен под таможенную процедуру), и порядковый номер такого товара из графы 32 данной декларации.

Это Интересно
Экономика
Анекдот все анекдоты

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Колумбии жена с любовником случайно села в такси к мужу.

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.