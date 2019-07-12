Убийство секс-блогерши: камеры засняли подозреваемого

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал предполагаемый убийца девушки-блогера.

На кадрах видно, что мужчина свободно входит в подъезд - очевидно, у него были ключи или ему открыл дверь кто-то из жильцов. Через несколько часов он покинул дом. По данным судмедэкспертов, смерть девушки наступила именно в этот временной интервал.

Ранее сообщалось, что в московской квартире в чемодане было найдено обнаженное тело с перерезанным горлом блогера Екатерины К., которая была дерматологом и практиковала сексуальное здоровье.

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Источник: korrespondent.net