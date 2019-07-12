В Беларуси в ближайшие дни похолодает

Во вторник, 30 июля, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +17.. +23°C, по юго-западу +24.. +29°C. В Минске: местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %), возможна гроза. Температура воздуха утром +15.. +17°C, днем +20.. +22°C, вечером +16.. +18°C.

По данным Белгидромета, 31 июля и 1 августа погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт.

31 июля преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-западу страны, а днем в отдельных районах по северо-востоку пройдут кратковременные дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по юго-западу +13..+16°С; максимальная днем +14..+21°С, по югу местами до +25°С.

1 августа ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах по западу республики возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +16..+23°С, по юго-западу +24..+25°С.