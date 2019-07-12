Лукашенко внес изменения в Гражданский и Хозяйственный кодексы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов". Документ подготовлен во исполнение решения Конституционного Суда от 10 апреля 2018 года, регулирующего право на судебную защиту заинтересованных лиц в приказном производстве.

Как сообщили в Администрации главы государства, закон вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский процессуальный кодексы. В частности, он разрешает человеку, чьи интересы затрагивает судебное решение, в течение десяти дней подать в суд мотивированное заявление о полной или частичной отмене такого определения, обосновав возражения и доказав нарушение прав и законных интересов. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby