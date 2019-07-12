Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2019, вторник, 09:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
30. 07. 2019

Лукашенко внес изменения в Гражданский и Хозяйственный кодексы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов". Документ подготовлен во исполнение решения Конституционного Суда от 10 апреля 2018 года, регулирующего право на судебную защиту заинтересованных лиц в приказном производстве.

Как сообщили в Администрации главы государства, закон вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский процессуальный кодексы.

В частности, он разрешает человеку, чьи интересы затрагивает судебное решение, в течение десяти дней подать в суд мотивированное заявление о полной или частичной отмене такого определения, обосновав возражения и доказав нарушение прав и законных интересов.

Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Колумбии жена с любовником случайно села в такси к мужу.

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.