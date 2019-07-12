Швейцарский стартап-хаб ищет в Беларуси, кого проинвестировать на $500.000

SeedstarsWorld, крупнейший конкурс стартапов на развивающихся рынках, впервые едет в Беларусь. 20 сентября при поддержке местного партнера The Heroes Media будет проведен образовательный буткэмп по подготовке к получению инвестиций (Investment Readiness Bootcamp) и искусству презентации (ArtofthePitch), а уже 22 числа инвесторы выберут лучший стартап.

Команда Seedstars будет оценивать, насколько тот или иной проект может быть востребован локально и по всему миру. Победитель отбора получит право представлять Беларусь на региональном саммите в Нур-Султане. При успешном прохождении второго этапа появится шанс побороться за главный приз в $500.000 на общемировом форуме в Швейцарии.

Финалисты белорусского этапа (перспективные 8-10 проектов) получат доступ к новой программе Seedstars – Investment Readiness Program - по подготовке стартапов к получению инвестиций под менторством наставников и экспертов со всего мира.

Для участия в конкурсе допускаются только стартапы, соответствующие двум условиям:

На момент отбора сумма привлеченных инвестиций не должна превышать $500.000. Стартап должен иметь MVP (минимально работоспособный продукт).

Заявки принимаются вплоть до 8 сентября, а зарегистрироваться можно по ссылке: https://seedsta.rs/ssw19-minsk

“Seedstars верит, что всюду есть таланты и перспективные идеи. Мы видим нашу роль в том, чтобы соединять инвесторов со следующим поколением стартап-предпринимателей в тех местах, где люди даже не подозревают, что экосистема стартапов обладает огромным потенциалом. Мы очень рады приехать в Беларусь и стать частью этой масштабной предпринимательской экосистемы - мы здесь, чтобы стать свидетелями локального прорыва в индустрии. У нас большой опыт в поиске потенциально перспективных стартапов, и то, что мы видели в регионе, очень нас вдохновляет - нам не терпится добавить Беларусь в свою карту”,– считает Агахусейн Ахмедов, региональный менеджер Seedstars в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии.

Ключевым партнером Seedstars в Беларуси стал Дмитрий Досов, генеральный директор TheHeroesMedia. Цель сотрудничества - обеспечить соответствующий уровень запланированных ивентов.

“Мы создали TheHeroesMedia, чтобы помогать ценным и перспективным проектам преодолеть путь от концепции до MVP и глобального роста. За последний год мы с нашим технологическим партнером HumanseeLabs помогли 25 американским и европейским стартапам, которые в сумме привлекли более $20 миллионов инвестиций. В Беларуси полно энтузиастов, которые непрерывно генерируют классные идеи, и я думаю, страна на пороге прорыва в области стартапов. Мы хотим, чтобы наше сотрудничество с Seedstars стало своеобразным подарком локальной экосистеме стартапов, так как это потрясающая возможность заявить о себе на весь мир, получить ценную информацию от экспертов, наладить деловые связи во времябуткемпа”, –считает Дмитрий Досов, CEO The Heroes Media.