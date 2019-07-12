Через 10 дней заработает «закон об отсрочках»

На Национальном правовом интернет-портале 30 июля был официально опубликован закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Он должен вступить в силу через 10 дней.

Согласно документу, отсрочка для получения образования будет даваться лишь один раз для поступления в вуз, ссуз или колледж. Для продолжения образования придется перед этим отслужить.

Призывная комиссия может признать парней, которые до 27 лет уклонялись от призыва, не прошедшим военную службу по призыву без законных оснований. Из-за этого людей не будут брать на работу в МВД, МЧС, Госкомитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК и на госслужбу.

Тех, кто не является на мероприятия по призыву, не выпустят за границу. Необходимость признания перед этим молодого человека уклонистом отменена.

Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения.