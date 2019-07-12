Третью линию минского метро откроют в первой половине 2020 года

Сдать первые четыре станции третьей линии минского метро планируют в первой половине 2020 года. Однако запуск пробного поезда намечен уже на январь.

Ближе всех к полной готовности – станция «Ковальская слобода», где уже заканчивают отделочные работы. А на «Юбилейной площади» пока еще активно идет строительство, сообщает телеканал ОНТ.

Станция «Вокзальная» станет единственной в Минске с наземным вестибюлем. Здесь будут два пешеходных тоннеля, которые соединят ее с первой линией метро. При переходе с одной станции на другую пассажиры будут идти по разным тоннелям. При этом запланированы как пешеходные зоны, так и зоны с траволаторами.