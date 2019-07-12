Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2019, вторник, 11:32
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
30. 07. 2019

Третью линию минского метро откроют в первой половине 2020 года

Фото: Минский метрополитен

Сдать первые четыре станции третьей линии минского метро планируют в первой половине 2020 года. Однако запуск пробного поезда намечен уже на январь.

Ближе всех к полной готовности – станция «Ковальская слобода», где уже заканчивают отделочные работы. А на «Юбилейной площади» пока еще активно идет строительство, сообщает телеканал ОНТ.

Станция «Вокзальная» станет единственной в Минске с наземным вестибюлем. Здесь будут два пешеходных тоннеля, которые соединят ее с первой линией метро. При переходе с одной станции на другую пассажиры будут идти по разным тоннелям. При этом запланированы как пешеходные зоны, так и зоны с траволаторами. 

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Колумбии жена с любовником случайно села в такси к мужу.

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.