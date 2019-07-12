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30. 07. 2019

Минский конгресс Свидетелей Иеговы собрал свыше 8500 человек

На минувших выходных Минск принял эстафету конгрессов Свидетелей Иеговы. Его посетили 8513 человек, и 125 из них приняли водное крещение в бассейне на стадионе. Программа включала библейские речи и лекции, интервью, фильмы и чтение Библии с аудиосопровождением.

Перед конгрессом добровольцы из числа Свидетелей Иеговы бесплатно выполнили ремонтные работы на стадионе, сообщили Телеграфу в белорусском объединении СИ.

Акцент в ходе конгресса был сделан на библейской вести спасения, любви к ближнему и любви Бога к человеку.

Всего в Беларуси насчитывается 6146 служителей Свидетелей Иеговы.

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