Избирательная кампания в Беларуси может начаться уже 5 августа

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина на встрече с президентом Александром Лукашенко предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября. Об этом она сообщила по итогам встречи с главой государства.

Президент поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и к 5 августа подготовить соответствующие проекты указов, передает БелТА. «Думаю, именно 5 августа начнется избирательная кампания», - сказала Лидия Ермошина. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby