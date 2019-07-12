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30. 07. 2019

Избирательная кампания в Беларуси может начаться уже 5 августа

Лидия Ермошина Источник фото: БелТА

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина на встрече с президентом Александром Лукашенко предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября. Об этом она сообщила по итогам встречи с главой государства.

Президент поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и к 5 августа подготовить соответствующие проекты указов, передает БелТА.

«Думаю, именно 5 августа начнется избирательная кампания», - сказала Лидия Ермошина.

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