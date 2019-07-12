Расширяя границы рынка: лидер доставки еды в Беларуси разворачивает широкомасштабную международную экспансию

Сервис доставки еды Menu Group, в 2017 году привлекший $3 млн от основателя одного из ведущих сервисов по доставке готовой еды в России Delivery Club и нескольких венчурных фондов, объявил о приобретении ведущего украинского игрока Eda.ua. В ближайшие 2 года компания намерена вложить свыше $10 млн в запуск службы доставки в Казахстане, Молдове, Узбекистане и Кыргызстане.

На сегодняшний день Menu Group объединяет свыше 2000 ресторанов Армении, Грузии и Беларуси. В Беларуси компания работает во всех областных центрах и является партнером для более чем 600 ресторанов. К концу года компания MenuGroup планирует выйти на показатель GMV в размере $35 млн, а также достичь планового показателя выручки в $10 млн. Сервис будет придерживаться гибридной модели бизнеса - самостоятельно доставлять заказы в 10 городах Украины и работать как маркетплейс в еще 19 городах, постепенно переключая свыше 1500 партнеров Eda.ua на свою платформу.

Рынок доставки готовой еды в Украине, как и в Беларуси, неизменно растет, что связано со стремительным ростом числа пользователей мобильного интернета. Более 60% населения (25 млн человек) пользуются интернетом, 15-20% из них заказывают еду онлайн (4-5 млн человек). Сейчас онлайн-продажи генерируют около 20% от общей прибыли ресторанов, однако этот показатель растет, поскольку частота заказов онлайн уже в 2-3 раза превышает данные по посещаемости.

“Рынок доставки готовой еды Украины нам особенно интересен, как и белорусский – высокий потенциал мы также видим не только в столице, но и в регионах.Объем рынка стремительно растет – минимум на 20% в год. Вместе с командой Eda.ua мы планируем предоставить отличный сервис нашим клиентам, партнерам-ресторанам и партнерам-курьерам, делая доставку еды еще более доступной и совершенствуя наш продукт”, - сообщил Ваган Керобян, основатель Menu Group.

“Активная экспансия в страны бывшего Советского Союза является частью утвержденной Советом Директоров MenuGroup стратегии на ближайшие 3 года”, - подчеркнул Левон Оганесян, управляющий партнер венчурного фонда «SOLVentures”, основатель Delivery Club.

“Как один из сооснователей проекта Eda.ua, CIG всегда выступал за масштабирование и партнерства для своих портфельных бизнесов, и поэтому мы видим большие перспективы в нынешней сделке с MenuGroup, так как в сделке есть компонент свопа” - сказал Владимир Кривко, управляющий партнер Chernovetskyi Investment Group.