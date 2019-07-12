Лоукост Wizz Air весной 2020 года придет в Беларусь

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air весной 2020 года запустит полеты по маршруту Будапешт-Минск. Об этом сообщил директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.
По его словам, сейчас идет работа по согласованию и подписанию соответствующего меморандума о взаимопонимании от Венгерской авиационной администрации, передает БелТА.
Wizz Air работает главным образом на рынке Центральной Европы.
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