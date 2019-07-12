В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В пяти регионах России ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, пишет РИА Новости.

"Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Площадь лесных пожаров зонами контроля составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года", - сказал министр.

По его словам, 95% личного состава и вся имеющаяся техника федеральной авиалесохраны задействованы в тушении пожаров.