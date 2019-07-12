Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2019, вторник, 16:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,27
30. 07. 2019

В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В пяти регионах России ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, пишет РИА Новости.
 
 
 
"Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Площадь лесных пожаров зонами контроля составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года", - сказал министр.
 
По его словам, 95% личного состава и вся имеющаяся техника федеральной авиалесохраны задействованы в тушении пожаров.
 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что ситуацию с лесными пожарами должны взять под контроль губернаторы. "Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", - подчеркнул Медведев.
 
Он также отметил, что непосредственной угрозы безопасности и жизни людей от стихии пока нет, но прогноз сложный.
 
Также Кобылкин сообщил, что основной причиной пожаров в Сибири является природный фактор - сухие грозы.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Россия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Колумбии жена с любовником случайно села в такси к мужу.

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.