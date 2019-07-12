Бесплатная кубинская вечеринка в Минске: 4 концерта за один вечер и 5 тысяч сувениров для гостей

3 августа пространство “Ок16” снова превратится в знойный уголок Острова Свободы, с неповторимой атмосферой Кубы, аутентичными ритмами Гаваны, жаркими гостями и соблазнительным стрит-фудом!

Havana Club Summer Party 2018 from Pocket Rocket on Vimeo.

На вечеринке Havana Club Summer Party каждый может устроить себе мини-отпуск и найти развлечение по душе. Попробовать сыграть мелодию Chan Chan на фруктах? даже если ты не музыкант, тренироваться в гибкости в игре “Лимбо” и провести свой чемпионат по пинг-понгу, научиться дольше всех стоять на баланс-бордах с командой Dominant, почувствовать себя настоящим барменом в DIY-зоне или создать своими руками уникальный стакан для летних напитков вместе с Karma Crew и сделать свою первую татуировку с Good Sign Tattoo. Самые ловкие, творческие и меткие заберут с собой на память экологичную сумку-шоппер, практичный карт-холдер для смартфона, фирменные карабины, значки и целое Карибское море впечатлений.

А для девушек на вечеринке будет работать beautyspot MINA makeup, где профессиональные визажисты помогут всем желающим сделать ультра-яркий летний макияж.

Специальное меню для вечеринки подготовили участники фудкорта: севиче “Папа Фидель” из трески с подкопченными хрустящими чипсами и мороженое в виде Че Гевары ищите у фуд-трака Gazone, ролл “Кон Тофу” от вегетарианской команды Green Go, кубинский сендвич с рваной свининой на тосте бриошь от el Chapo Taco Truck.

Приготовьтесь танцевать!

Line up

17:00 Alen

18.30 Drummer Raccoon Batucada

19:00 Igor Popov

20.30 By Soulfam& KLX Brass

22.00 Push'n'Pull

23.00 Barbara y Eduardo

24.00 Gaamer

01.00 Ftzzgrld

3 августа, Ok16, с 17:00 до 2:00 ночи.

Вход на мероприятие свободный, тот, кто предварительно зарегистрируется на сайте https://havanaclubparty.com получит фирменный набор стикеровпри входе на мероприятие.

Мероприятие в facebook https://www.facebook.com/events/378986916062769/

Страница в Instagram https://www.instagram.com/havanaclubparty/

Сайт https://havanaclubparty.com

Партнер вечеринки Havana Club

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