Бесплатная кубинская вечеринка в Минске: 4 концерта за один вечер и 5 тысяч сувениров для гостей

3 августа пространство “Ок16” снова превратится в знойный уголок Острова Свободы, с неповторимой атмосферой Кубы, аутентичными ритмами Гаваны, жаркими гостями и соблазнительным стрит-фудом!
Havana Club Summer Party 2018 from Pocket Rocket on Vimeo.
На вечеринке Havana Club Summer Party каждый может устроить себе мини-отпуск и найти развлечение по душе. Попробовать сыграть мелодию Chan Chan на фруктах? даже если ты не музыкант, тренироваться в гибкости в игре “Лимбо” и провести свой чемпионат по пинг-понгу, научиться дольше всех стоять на баланс-бордах с командой Dominant, почувствовать себя настоящим барменом в DIY-зоне или создать своими руками уникальный стакан для летних напитков вместе с Karma Crew и сделать свою первую татуировку с Good Sign Tattoo. Самые ловкие, творческие и меткие заберут с собой на память экологичную сумку-шоппер, практичный карт-холдер для смартфона, фирменные карабины, значки и целое Карибское море впечатлений.
А для девушек на вечеринке будет работать beautyspot MINA makeup, где профессиональные визажисты помогут всем желающим сделать ультра-яркий летний макияж.
Специальное меню для вечеринки подготовили участники фудкорта: севиче “Папа Фидель” из трески с подкопченными хрустящими чипсами и мороженое в виде Че Гевары ищите у фуд-трака Gazone, ролл “Кон Тофу” от вегетарианской команды Green Go, кубинский сендвич с рваной свининой на тосте бриошь от el Chapo Taco Truck.
Приготовьтесь танцевать!
Line up
17:00 Alen
18.30 Drummer Raccoon Batucada
19:00 Igor Popov
20.30 By Soulfam& KLX Brass
22.00 Push'n'Pull
23.00 Barbara y Eduardo
24.00 Gaamer
01.00 Ftzzgrld
3 августа, Ok16, с 17:00 до 2:00 ночи.
Вход на мероприятие свободный, тот, кто предварительно зарегистрируется на сайте https://havanaclubparty.com получит фирменный набор стикеровпри входе на мероприятие.
Мероприятие в facebook https://www.facebook.com/events/378986916062769/
Страница в Instagram https://www.instagram.com/havanaclubparty/
Сайт https://havanaclubparty.com
Партнер вечеринки Havana Club
18+
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby