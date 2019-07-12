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30. 07. 2019

Акции ОАО «Агрофирма «Фаличи» выведены из активов Белинвестбанка

В составе банковского холдинга ОАО «Белинвестбанк» 24 июля 2019 года произошли изменения. Акции ОАО «Агрофирма «Фаличи» (доля в уставном фонде) выведены из активов Белинвестбанка и переданы в коммунальную собственность.

Подписанию договора предшествовала реструктуризация задолженности ОАО «Агрофирма «Фаличи» перед банком по всем имеющимся кредитам. Таким образом, сельскохозяйственному предприятию созданы максимально благоприятные условия для дальнейшего осуществления хозяйственной деятельности и возможности погашения задолженности.

Хозяйственное общество «Агрофирма «Фаличи» было создано в форме общества с ограниченной ответственностью в августе 2004 года посредством выкупа ОАО «Белинвестбанк» убыточного сельскохозяйственного предприятия СПК «Фаличи» как имущественного комплекса.

На сегодняшний день ОАО «Агрофирма «Фаличи» – один из лидеров агропромышленного комплекса Стародорожского района. Предприятие специализируется на молочном животноводстве и выращивании сельскохозяйственных культур. Основные направления деятельности – молочно-мясное скотоводство, производство кормов и зерновых культур. 

 

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