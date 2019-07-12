Жителя Витебского района расстреляют за убийство двух пенсионерок

30 июля Витебский областной суд вынес очередной смертный приговор - Виктору Павлову, которого обвиняли в убийстве двух пенсионерок. Прокурор отметил, что убийство совершил человек, ранее уже совершавший убийство. Это, по его словам, является отягчающим фактором.

Также мужчину обвиняли в краже, сообщает "Витебская Весна".

Адвокат заявляла, что убийство спровоцировала одна из женщин, которая оскорбляла обвиняемого из-за качества построенного им сарая. По ее словам, обвиняемый не хотел убивать женщин, а пришел купить вина, которым они торговали. Адвокат также отмечала, что ее подзащитный сотрудничал со следствием, написал явку с повинной, раскаялся. Она просила суд дать мужчине не применять к нему исключительную меру наказания.

Обвиняемый также выразил сожаление и раскаяние за содеянное и попросил суд не применять высшую меру.

30 декабря 2018 года в деревне Присушино Витебского района 50-летний Виктор Павлов пришел в дом к сестрам-пенсионеркам и сильно их избил. При этом похитил деньги и несколько бутылок вина.