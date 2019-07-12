Достаточно 7 баллов. В белорусских вузах оказался недобор на бюджет

Министерство образования Беларуси объявило дополнительный набор на бюджетные места, оставшиеся после зачисления абитуриентов. Подавать документы можно по 1 августа.

Так, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках не добрала 79 студентов на специальности: "агрономия", "зоотехния" и "агрохимия и почвоведение". Абитуриентам нужны сертификаты ЦТ по биологии и химии от 7 баллов или справки о сдаче вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по этим предметам.

По два свободных местах осталось в БГУ на специальности "славянская филология" и в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины на "белорусской филологии". Абитуриентам нужны сертификаты ЦТ по белорусскому языку от 25 баллов и истории Беларуси от 15 баллов, а также справка о сдаче вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по белорусской литературе.

На "информационные системы и технологии" в Полесском госуниверситете осталось 3 места на сокращенный срок обучения. Абитуриентам нужны справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по основам алгоритмизации и программирования и охране труда, окружающей среды и энергосбережению.