Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2019, вторник, 20:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,27
30. 07. 2019

Достаточно 7 баллов. В белорусских вузах оказался недобор на бюджет

Министерство образования Беларуси объявило дополнительный набор на бюджетные места, оставшиеся после зачисления абитуриентов. Подавать документы можно по 1 августа.

Так, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках не добрала 79 студентов на специальности: "агрономия", "зоотехния" и "агрохимия и почвоведение". Абитуриентам нужны сертификаты ЦТ по биологии и химии от 7 баллов или справки о сдаче вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по этим предметам.

По два свободных местах осталось в БГУ на специальности "славянская филология" и в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины на "белорусской филологии". Абитуриентам нужны сертификаты ЦТ по белорусскому языку от 25 баллов и истории Беларуси от 15 баллов, а также справка о сдаче вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по белорусской литературе.

На "информационные системы и технологии" в Полесском госуниверситете осталось 3 места на сокращенный срок обучения. Абитуриентам нужны справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по основам алгоритмизации и программирования и охране труда, окружающей среды и энергосбережению.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Чем ты занимался сегодня, любимый?
- Ездил справку для универа делать, потом к родителям заехал, отдал папе тот диск, про который тебе говорил, потом на работу.
- А я думала, ты по мне скучал.
- Прости, я все время забываю правильный ответ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.