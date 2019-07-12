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30. 07. 2019

В Ошмянском районе в ДТП погибли водитель и пассажир

Источник фото: МВД

Днем 30 июля в Ошмянском районе случилось очередное смертельное дорожно-транспортное происшествие. На трассе Минск-Ошмяны-граница Литвы вблизи деревни Новоселки женщина 1986 года рождения за рулем автомобиля Citroen не справилась с управлением, из-за чего машина опрокинулась.

В результате аварии погибла водитель и пассажир 1987 года рождения, сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Еще один пассажир 1989 года рождения выжил, в госпитализации не нуждается.

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Аварии, ДТП
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