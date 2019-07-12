В пятницу в Беларусь вернутся дожди

В среду, 31 июля, в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +14..+20°C, по юго-западу +21..+24°C. в Минске ожидается: без существенных осадков. Температура воздуха утром +11..+13°C, днем +17..+19°C, вечером +14..+16°C.

По данным Белгидромета, 1 августа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, лишь днем в крайних западных районах страны скажется влияние малоактивной фронтальной системы. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по западу страны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, местами до +13°С, максимальная днем +16..+23°С, по юго-западу +24..+26°С.

2 августа республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с территории Польши. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +16..+23°С, по юго-западу +24..+26°С.