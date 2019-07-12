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31. 07. 2019

В Гродненском гарнизоне на стрельбах ранили солдата

В Гродненском гарнизоне произошел инцидент в ходе учебных стрельб со студентами военной кафедры. Как сообщили в министерстве обороны Беларуси, был ранен в плечо оператор учебного поля, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

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Раненому оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает, отметили в военном ведомстве.

По данному факту проводятся следственные действия. В минобороны заявляют, что причиной инцидента стало нарушение мер безопасности.

 

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