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31. 07. 2019

На пожаре в Столинском районе сгорели 36 телят

Источник фото: МЧС

Днем 30 июля произошел пожар в телятнике, расположенном по улице Луговая в деревне Нижний Теребежов Столинского района. Об этом сообщили в Брестском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

К моменту прибытия спасателей кровля телятника была полностью охвачена огнем, частично обрушилась кровля. На момент пожара в здании и расположенных рядом деревянных клетках находились 84 теленка, 48 из них удалось эвакуировать.

Пожар потушен. Огнем уничтожена кровля, погибло 36 телят. Пострадавших среди работников нет. Причина возникновения пожара выясняется.

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