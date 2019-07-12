Госдолг Беларуси сократился на 2,3 млрд рублей

Государственный долг Беларуси на 1 июля составил 43,1 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом года на 2,3 млрд рублей, или на 5%. Об этом сообщили в министерстве финансов.

Внешний госдолг составил 16,7 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,2 млрд долларов с учетом изменения курсов, или на 1,2%. В январе-июне Беларусь привлекла внешние госзаймов на 486,4 млн долларов, а погасила внешнего госдолга на 773,7 млн долларов.



Внутренний госдолг на 1 июля составил 9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд рублей, или на 1,2%. За шесть месяцев Беларусь разместила внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на 527,9 млн долларов. Погашено валютных и рублевых гособлигаций было на 160,3 млн долларов и 227,2 млн рублей.