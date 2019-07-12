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31. 07. 2019

В Беларуси орденом Матери будут награждать меньше женщин

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым изменяются подходы к награждению многодетных матерей орденом Матери. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Сейчас есть два основания, препятствующие награждению женщины орденом Матери: наличие судимости и аморальный образ жизни.

Теперь же к награждению не будут представлять женщин, лишенных или восстановленных в родительских правах, бывших усыновителей и удочерителей, если усыновление и удочерение было отменено. Награду также нельзя будет получить, если женщина два и более раза привлекалась к административной ответственности за правонарушения против общественного порядка и общественной нравственности и если не истек срок, по окончании которого человек считается не подвергавшимся административному взысканию. 

Кроме того, закон вводит требование наличия у детей женщины, представленной к ордену Матери, гражданства Беларуси. 

Также установлен шестимесячный срок со дня возникновения права на награждение для возбуждения ходатайства о награждении орденом Матери и пятилетний срок, по истечении которого женщин, усыновивших или удочеривших детей, могут наградить орденом.

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