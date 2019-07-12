Лукашенко 1 августа проведет переговоры с президентом Узбекистана

- Чем ты занимался сегодня, любимый?

- Ездил справку для универа делать, потом к родителям заехал, отдал папе тот диск, про который тебе говорил, потом на работу.

- А я думала, ты по мне скучал.

- Прости, я все время забываю правильный ответ.