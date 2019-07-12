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31. 07. 2019

Лукашенко 1 августа проведет переговоры с президентом Узбекистана

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет 1 августа переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который 31 июля прибывает с официальным визитом в Минск. Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства.

В ходе переговоров президенты сделают акцент на укреплении экономических отношений. Так, они рассмотрят перспективы совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе. Кроме того, планируется обсудить политическую повестку дня, ситуацию в регионе и в мире.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. 

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