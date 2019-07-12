Лукашенко и Зеленский обсудили ход уборочной

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 июля провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства.

Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с успешным проведением выборов, пожелав успехов в формировании органов власти и в дальнейшей работе, а тот его - с проведением II Европейских игр.

Владимир Зеленский вновь пригласил своего коллегу посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины в октябре в Житомире. А Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Оба президента приняли приглашения.

Также Владимир Зеленский рассказал президенту Беларуси о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию переговорной площадки и за роль Беларуси в урегулировании конфликта. Александр Лукашенко заверил, что продолжит прилагать усилия для урегулирования ситуации.

Кроме того, президенты обсудили экономическое взаимодействие и торговлю, в том числе сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве. Президенты особое внимание уделили уборочной кампании, взаимодействию и обеспечению национальной безопасности в энергетической сфере.