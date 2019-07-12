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31. 07. 2019

Итоги любительских турниров по теннису среди мужчин в категориях Futures (для начинающих игроков) и Masters (для продвинутых игроков)

В самом центре Минска на улице Даумана 23 на протяжении двух недель состоялись два мужских любительских турнира по теннису Royal Cup Open в двух категориях: для начинающих и продвинутых теннисистов. Более пятидесяти игроков боролись за главные титулы соревнований.

Уже на протяжении двух лет турниры пользуются большим спросом не только среди жителей Минска, но и игроков из регионов.

Для обоих победителей, титул в Royal Cup Open стал первым, а путь до финала – запоминающимся.

Организаторы Royal Cup Open выражают отдельную благодарность спонсорам, партнерам, и информационным партнерам турнира. Благодарим за содействие, поддержку в продвижении любительского тенниса в Беларуси, а также за помощь в организации брендовых турниров серии Royal Cup Open, ну и конечно за классные призы, подарки и сюрпризы для участников турнира.

ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА:

Сеть магазинов СОСЕДИ (www.sosedi.by)

СООО «Драйв Моторс», официальный дилер Ниссан на территории РБ (www.nissan-belarus.by)

Парк активного отдыха «0.67» (www.067.by)

Питьевая вода «БОРОВАЯ» (www.vodaborovaya.by)

 

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