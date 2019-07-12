В Беларуси запустился первый в мире бот-регистратор товарных знаков

Чат-бот для регистрации товарных знаков PatentBot запустил свою работу на территории Беларуси, Казахстана, Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Продукт дает возможность бесплатно проверить, не занят ли товарный знак, после чего ввести необходимые данные и оплатить регистрацию.

Весь процесс от поиска до оплаты пользователь проходит не покидая мессенджер, за 7-10 минут. Вместе с оплатой происходит подтверждение авторизации. После чего бэк-офис организовывает подачу заявки, а бот продолжает держать пользователя в курсе о статусе его ТЗ, и только на этом этапе он экономит до 80% времени.

Идея создать PatentBot возникла, отталкиваясь от проблемы. Согласно исследованиям рынка, 80%, которые появляются – стартапы либо малый бизнес – изначально не регистрируют торговые знаки. В будущем это приводит к тому, что бизнес, уже стоя на ногах, имеет имиджевые проблемы, которые часто перерастают в финансовые.

Стоимость госпошлины за регистрацию товарного знака на территории Беларуси составляет 1516 BYN ($745). Срок регистрации товарного знака в Беларуси в среднем 12 месяцев, а срок действия и срок, на который она продлевается, составляют 10 лет. Продлевать можно в неограниченном количестве. Подача заявки через бот, существенно сократит вам время и бюджет. Сейчас можно регистрировать товарные знаки в странах СНГ, США, Украине и Китае. Создатели проекта планируют постепенно расширять свою географию. «Наша глобальная цель — стать международным патентным бюро, с помощью которого каждый пользователь, где бы он ни находился физически, имел возможность зарегистрировать свой товарный знак по всему миру всего за несколько минут», — Наталья Владимирова, СЕО PatentBot. PatentBot запустился в 2017 году в США и Украине, в апреле 2018 года — в странах Европейского Союза, в тестовом режиме бот работает в странах Ближнего Востока. За эти 2 года с помощью бота было подано более 1000 заявок на ТЗ и проведено десятки тысяч бесплатных поисков по названиям. В январе 2018 года PatentBot был признан «Ботом года» по версии американской платформы ProductHunt. В июне 2019 проект вновь привлек ангельские инвестиции, а оценка компании достигла $1 млн.