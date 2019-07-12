«БАТЭ» не смог выиграть «Русенборг» и уходит в Лигу Европы

Норвежский футбольный клуб «Русенборг» 31 июля выбил борисовский БАТЭ из Лиги чемпионов. В ответном матче второго квалификационного раунда ЛЧ норвежцы на своем поле оказались сильнее борисовчан – 2:0.

Сначала Поль-Андре Хелланн на 73-й минуте с пенальти открыл счет в игре, а затем уже на 85-й минуте Александер Тофт-Содерлунд забил второй мяч.

Дома борисовчане победили дома со счетом 2:1.

БАТЭ опускается в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с боснийским «Сараево».

Борисовчане третий раз в истории не смогли преодолеть стадию второго квалификационного раунда ЛЧ. В 2013 году они уступали «Шахтеру» из Казахстана, а в 2000-м - «Хельсингборгу» из Швеции.