Украину вытесняют на мировую обочину – Порошенко

Бывший президент Петр Порошенко считает, что Украину "пытаются оттеснить на обочину международной политики". Об этом политик заявил в эфире телеканала Украина в воскресенье, 30 июня.
"Я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии – мы всегда готовы", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".
Напомним,27 июня президент Владимир Зеленский обратился к лидеру РФ Владимиру Путину с призывом освободить пленных украинских моряков. Также глава государства раскритиковал действия МИД по коммуникации с Россией по вопросу пленных моряков.
Путин отреагировал на просьбу Зеленского о моряках. Он заверил, что вопрос освобождения украинских моряков и недавнее возвращение России в ПАСЕ никак не связаны.
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Источник: korrespondent.net
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