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01. 07. 2019

Мирные жители погибли при ударе Израиля по Дамаску


В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса, погибли четыре мирных жителя, сообщает агентство SANA в понедельник, 1 июля.
 
Отмечается, что среди погибших числится ребенок. Кроме того, сообщается, что 21 человек получил ранения.
 
Напомним, об обстреле Дамаска стало известно в ночь на 1 июля. В воздухе прогремело несколько мощных взрывов. Позже стало известно, что это были три ракетных удара, которые нанесли израильские ВВС.
 
Ранее воздушная атака со стороны Израиля была предпринята 12 июня. Жертв и пострадавших удалось избежать.

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Источник: korrespondent.net

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