Мирные жители погибли при ударе Израиля по Дамаску



В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса, погибли четыре мирных жителя, сообщает агентство SANA в понедельник, 1 июля.



Отмечается, что среди погибших числится ребенок. Кроме того, сообщается, что 21 человек получил ранения.



Напомним, об обстреле Дамаска стало известно в ночь на 1 июля. В воздухе прогремело несколько мощных взрывов. Позже стало известно, что это были три ракетных удара, которые нанесли израильские ВВС.



Ранее воздушная атака со стороны Израиля была предпринята 12 июня. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net