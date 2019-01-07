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01. 07. 2019

Поместье жены Кеннеди продают за 65 миллионов долларов


Дочь бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди Кэролайн выставила на продажу ее поместье, сообщает CNN.
 
По данным телеканала, дом, в котором выросли три поколения семьи Кеннеди, продают за 65 миллионов долларов. При этом Жаклин Кеннеди купила поместье в 1979 году за один миллион долларов.
 
Площадь поместья составляет более 1900 квадратных метров.

"Сорок лет назад, когда моя мама впервые увидела ферму Красные ворота, сразу полюбила ее. Дюны, пруды и холмы позволили ей создать свой мир, который объединил любовь к природе, семье и книгам”, - сказала Кэролайн Кеннеди.  
 
Свое решение она объяснила тем, что внуки Жаклин Кеннеди уже выросли, а для семьи пришло время идти дальше и создать что-то для себя по ее примеру.   

Плавки Кеннеди продали на аукционе в США
 
Напомним, ранее в США обнародовали десятки тысяч документов об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди.

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Источник: korrespondent.net

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