Поместье жены Кеннеди продают за 65 миллионов долларов



Дочь бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди Кэролайн выставила на продажу ее поместье, сообщает CNN.

По данным телеканала, дом, в котором выросли три поколения семьи Кеннеди, продают за 65 миллионов долларов. При этом Жаклин Кеннеди купила поместье в 1979 году за один миллион долларов.





"Сорок лет назад, когда моя мама впервые увидела ферму Красные ворота, сразу полюбила ее. Дюны, пруды и холмы позволили ей создать свой мир, который объединил любовь к природе, семье и книгам”, - сказала Кэролайн Кеннеди. Свое решение она объяснила тем, что внуки Жаклин Кеннеди уже выросли, а для семьи пришло время идти дальше и создать что-то для себя по ее примеру.



Плавки Кеннеди продали на аукционе в США Площадь поместья составляет более 1900 квадратных метров.

Напомним, ранее в США обнародовали десятки тысяч документов об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди.

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Источник: korrespondent.net