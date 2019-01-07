Итоги 30.06: Амбиции Вакарчука и бойкот Катамадзе



Вакарчук замахнулся на место в правительстве

Лидер партии Голос и группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук не исключает своей работы в исполнительной власти.

На вопрос, действительно ли он не планирует прекращать концертную деятельность в случае прохождения Голоса в Верховную Раду, Вакарчук сказал: "Если не буду при этом в исполнительной власти. Потому что в исполнительной власти, видимо, это будет невозможно".

Партия Саакашвили получила номер в бюллетене

Центральная избирательная комиссия приняла решение о внесении партии Рух новых сил Михаила Саакашвили в избирательный бюллетень на внеочередных выборах в Раду. Центризбирком решил не проводить новой жеребьевки. Рух новых сил будет под номером 22 в избирательном бюллетене.

Нино Катамадзе отказалась выступать в России

На фоне обострения российско-грузинских отношений певица Нино Катамадзе сообщила, что больше не намерена выступать в России. Катамадзе отметила, что участие в нынешнем фестивале Усадьба Jazz в Москве стало ее последним выступлением в РФ.

Лидеры стран ЕС не смогли избрать главу Еврокомиссии

Глава Европейского совета Дональд Туск прервал саммит в Брюсселе, на котором лидеры стран ЕС должны были согласовать кандидатуру нового главы Европейской комиссии.

Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами стран ЕС. Заседание Европейского совета возобновится после завершения двусторонних переговоров.

В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Станице Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Миссия получила сообщение от сепаратистов "ЛНР" о завершении разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Ранее СММ ОБСЕ получила подтверждение от украинской стороны.

Во Львове состоялся "Марш тысячелетия украинского государства"

Объединенные силы националистов – Свобода, Национальный корпус, Правый сектор, Конгресс украинских националистов, Организация украинских националистов – провели во Львове "Марш тысячелетия Украинского государства".



Мероприятие было приурочено к семьдесят восьмой годовщине провозглашения Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net