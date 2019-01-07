Итоги 30.06: Амбиции Вакарчука и бойкот Катамадзе

Вакарчук замахнулся на место в правительстве
Лидер партии Голос и группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук не исключает своей работы в исполнительной власти.
На вопрос, действительно ли он не планирует прекращать концертную деятельность в случае прохождения Голоса в Верховную Раду, Вакарчук сказал: "Если не буду при этом в исполнительной власти. Потому что в исполнительной власти, видимо, это будет невозможно".
Партия Саакашвили получила номер в бюллетене
Центральная избирательная комиссия приняла решение о внесении партии Рух новых сил Михаила Саакашвили в избирательный бюллетень на внеочередных выборах в Раду. Центризбирком решил не проводить новой жеребьевки. Рух новых сил будет под номером 22 в избирательном бюллетене.
Нино Катамадзе отказалась выступать в России
На фоне обострения российско-грузинских отношений певица Нино Катамадзе сообщила, что больше не намерена выступать в России. Катамадзе отметила, что участие в нынешнем фестивале Усадьба Jazz в Москве стало ее последним выступлением в РФ.
Лидеры стран ЕС не смогли избрать главу Еврокомиссии
Глава Европейского совета Дональд Туск прервал саммит в Брюсселе, на котором лидеры стран ЕС должны были согласовать кандидатуру нового главы Европейской комиссии.
Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами стран ЕС. Заседание Европейского совета возобновится после завершения двусторонних переговоров.
В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Станице Луганской
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Миссия получила сообщение от сепаратистов "ЛНР" о завершении разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Ранее СММ ОБСЕ получила подтверждение от украинской стороны.
Во Львове состоялся "Марш тысячелетия украинского государства"
Объединенные силы националистов – Свобода, Национальный корпус, Правый сектор, Конгресс украинских националистов, Организация украинских националистов – провели во Львове "Марш тысячелетия Украинского государства".
Мероприятие было приурочено к семьдесят восьмой годовщине провозглашения Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года.
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Источник: korrespondent.net
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