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01. 07. 2019

В пожаре на Хмельнитчине погиб ребенок

В жилом доме села Гоголи Виньковецкого района Хмельницкой области произошел пожар, в котором погиб ребенок. Еще один ребенок и его бабушка госпитализированы. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что спасателей вызвал сосед, который заметил, что из дома поднимается густой черный дым.

"Еще до прибытия подразделений, мужчина сумел ворваться в горящий дом и спасти 58-летнюю женщину и пятитилетнего ребенка", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли местная пожарная команда и медики. На момент прибытия подразделений пожар распространился на площадь 60 кв.м.

В горящем здании пожарные обнаружили тело трехлетнего мальчика без признаков жизни.

Пострадавших с признаками отравления продуктами горения госпитализированы в лечебные учреждения.

Причина пожара устанавливается.

Cмотрите фотогалерею: В пожаре на Хмельнитчине погиб ребенок

Накануне сообщалось, что во Львове произошел крупный пожар в локомотивном депо. А в Закарпатской области горел отель, где отдыхали 77 детей. Жертв удалось избежать.

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Источник: korrespondent.net

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