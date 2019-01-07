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01. 07. 2019

Сутки в ООС: 23 обстрела, без потерь

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенного минского соглашениями вооружение. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Обстрелы велись в районе Марьинки, Лебединского, Широкиного, Опросного, Паврополя, Песок, Талаковки, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки, Верхньоторецкого, Луганского, Новотошковского.

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям", - говорится в сообщении.

По данным разведки 30 июня одного противника уничтожили, и еще один ранен.

С начала текущих суток сепаратисты два раза обстреляли позиции Объединенных сил в районе Новоослександровки и Новолуганского.

Напомним, за сутки 29 июня на Донбассе зафиксировали 31 обстрел, двое военных были ранены.

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Источник: korrespondent.net

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