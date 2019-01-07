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01. 07. 2019

Под Киевом горела АЗС

В ночь на понедельник, 1 июля, произошел пожар на модульной АЗС ООО Бест-Эрагон в Ирпене. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"1 июля в 04 часа 36 минут в пгт. Ирпень по улице Чкалова, 57 на территории модульной АЗС ООО Бест-Эрагон (сжиженный газ и дизельное топливо) возник пожар распределительной колонки и запорной арматуры емкости со сжиженным газом", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось ликвидировать пожар только через полтора часа, в 06 час. 10 мин. К тому времени площадь пожара составляла 50 квадратных метров.

В результате пожара повреждена распределительная колонка, запорная арматура и помещение оператора.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в пожаре на Хмельнитчине погиб ребенок. Еще одного ребенка и взрослого госпитализировали. А в Киеве минувшей ночью взорвалось элитное авто.

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Источник: korrespondent.net

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