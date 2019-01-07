В Венесуэле по подозрению в убийстве офицера задержали чиновников

Власти Венесуэлы задержали двух сотрудников национальной военной контрразведки, которые подозреваются в убийстве офицера ВС Боливарианской Республики Рафаэля Акосты Аревалы. Об этом сообщил в воскресенье, 30 июня, адвокат погибшего Алонсо Медина Роа в своем Twitter.

"Власти Венесуэлы задержали двух должностных лиц военной контрразведки, которые будут доставлены в суд в течение следующих нескольких часов. Их называют авторами убийства капитана Рафаэля Акосты Аревалы", - написал Алонсо Медина Роа.

Адвокат добавил, что подозреваемых будут судить за убийство офицера, "игнорируя факт применения пыток".

29 июня Генеральная прокуратура Боливарианской Республики сообщила, что капитан Рафаэль Акоста Аревало, задержанный за причастность к попытке государственного переворота, умер, находясь под стражей. Смерть офицера подтвердил его адвокат, добавив, что причиной смерти стали пытки, последствия которых были видны, когда задержанного привели в суд.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Совет по правам человека ООН, Межамериканскую комиссию по правам человека и Международный уголовный суд провести расследование случившегося с участием "независимой международной группы судмедэкспертов".

В ЕС заявили, что смерть Рафаэля Акосты Аревало является "яркой иллюстрацией произвола судебной системы" Венесуэлы и призвали к полному и независимому расследованию гибели офицера.

Вашингтон также призвал демократические страны всего мира осудить убийство Рафаэля Акосты Аревало и оказать давление на Каракас. В свою очередь президент Колумбии Иван Дуке призвал мировое сообщество покончить с режимом главы Венесуэлы Николаса Мадуро после сообщений о гибели офицера.

Накануне сообщалось, что в Венесуэле готовятся к переговорам между правительством страны и оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, для урегулирования ситуации в стране.

Ранее США ввели санкции против сына Мадуро. Минфин США утверждает, что Эрнесто Мадуро получал незаконную прибыль от разработки рудников.

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Источник: korrespondent.net