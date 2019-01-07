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01. 07. 2019

В Индии автобус рухнул в ущелье: 30 погибших

По меньшей мере 32 человек погибли и 17 были ранены при падении автобуса в ущелье в северном индийском штате Джамму и Кашмир в понедельник, 1 июля, сообщает Indian Express.

Инцидент произошел рано утром, когда автобус направлялся из населенного пункта Кешвана в округ Киштвар. Согласно предварительным данным, водитель потерял управление на сложном участке дороги, после чего машина рухнула в ущелье. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Полиция ведет расследование случившегося.

По словам правоохранителей, из 17 раненых, пятеро находятся в критическом состоянии. Пострадавшие были отправлены в ближайшую больницу.

Напомним, 20 июня в Индии также автобус рухнул в ущелье. Авария произошла в гималайском штате Химачал-Прадеш, погибли 43 человека.

Ранее в Венесуэле 16 человек погибли и более 30 пострадали из-за лопнувшей шины автобуса. Рейсовый автобус потерял управление и рухнул в овраг в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы.

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Источник: korrespondent.net

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