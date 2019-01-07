Зеленский заявил о "хрупкой надежде" по Донбассу

Разведение сил в Станице Луганской - это надежда на завершение горячей фазы войны. Об этом в своем видеообращении в Instagram в понедельник, 1 июля, сказал президент Владимир Зеленский.

"Сегодня произошло важное событие - сегодня в Станице Луганской состоялось разведения войск с обеих сторон. Это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ. Я вас всех поздравляю. Это, мне кажется, первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который состоялся благодаря разблокировки минского процесса", - сказал президент.

Вместе с тем, он отметил, что только время и конкретные шаги смогут подтвердить, что стороны выполняют свои обязательства.

"Я не хочу обещать, что завтра будет мир, завтра мы прекратим войну. Но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны, эта надежда появилась. Я только хочу попросить вас всех не поддаваться на провокацию и панику и дать возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою мощную и сложную работу", - сказал он.

Зеленский также призвал сохранять спокойствие. По его словам, никакой измены нет, но и победы пока тоже. Однако, по его словам, это первый небольшой реальный успех.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 30 Чер 2019 р. о 10:08 PDT

Разведение сил на Донбассе. Что произошло

Ранее сообщалось, что на Донбассе согласовали разведение сил. Так, разведение сил в Станице Луганской проходило в течение трех дней с 26 по 28 июня.

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Источник: korrespondent.net