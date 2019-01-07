В Украине снижен порог безналоговой стоимости посылок из-за границы

С понедельника, 1 июля, необлагаемая налогом стоимость посылок из-за границы в Украину снижена со 150 до 100 евро согласно Налоговому кодексу.

Теперь 10% пошлина и 20% НДС будет взиматься со стоимости, которая превышает 100 евро. Таким образом, за посылку в 110 евро придется заплатить 3 евро. Если налоги не будут уплачены, посылку вернут отправителю.

Напомним, Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2019 год и связанные с ним изменения в Налоговый кодекс в ноябре прошлого года. Изменения в Налоговый кодекс предусматривают снижение необлагаемой стоимости международных посылок со 150 до 100 евро с 1 июля 2019 года.

В пояснительной записке к проекту бюджета, которую подписала министр финансов Оксана Маркарова, отмечается что бюджет дополнительно получит 300 млн грн от "уменьшения порога необлагаемого НДС минимума стоимости товаров, ввозимых (пересылаемых) малыми партиями в международных почтовых и экспресс-отправлениях".

В Минфине также обсуждают дальнейшее снижение безналоговой стоимости посылок из-за границы.

Как сообщалось, с января 2019 года в Украине вступили в силу нормы закона об изменениях в Налоговый кодекс, которые предусматривают постепенное увеличение налогообложения посылок из-за рубежа для физических лиц.

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Источник: korrespondent.net