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01. 07. 2019

В Кабуле прогремел взрыв: десятки погибших и раненых

В правительственном квартале Кабула в понедельник, 1 июля, прогремел сильный взрыв. По меньшей мере десять человек погибло, десятки получили ранения, сообщает Еuronews.

Сообщается о многочисленных жертвах, цифры погибших разнятся, пока МВД страны подтвердило гибель 10 человек, а больницы говорят о десятках поступивших к ним раненых.

Также есть сведения о перестрелках, которые велись после взрыва.

Правоохранители заявляют, что взорвался грузовик, начиненный боеприпасами, но других деталей пока не сообщают.

Отмечается, что взрыв произошел в квартале, где расположены дипломатические миссии и правительственные учреждения.

Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв.


Напомним, в начале июня в Кабуле произошла серия взрывов, в которых один человек погиб и несколько были ранены.

А в конце мая в Кабуле подорвали колонну американских военных.

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Источник: korrespondent.net

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