Супрун рассказала, как нужно бороться с целлюлитом

Одной из причин возникновения целлюлита является локальная ишемия жировой ткани, то есть недостаток крово- и лимфообращения, которое провоцирует в тканях недостаток кислорода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра Ульяна Супрун в понедельник, 1 июля.

Еще одной возможной причиной появления "апельсиновой корки" является излишек жировой ткани, который соединительные ткани в коже неспособны выдерживать. Супрун отметила, что к целлюлиту более склонны женщины, так как их соединительная ткань устроена иначе, чем у мужчин - у женщин она полосками, а у мужчин сеткой.

С возрастом целлюлит только усугубляется, потому что в коже становится меньше коллагена, отвечающего за ее упругость и эластичность.

"Поэтому, с одной стороны целлюлит - это вполне физиологично. С другой стороны, если он сопровождает избыточный вес и является следствием малоподвижного образа жизни, нездорового рациона или неправильно подобранной одежды, то следует принять меры. Не ради "красоты", а ради здоровья", - подчеркнула Супрун.

Излишек углеводов, недостаток физической активности и высокие дозы эстрогенов провоцируют появление целлюлита. Чрезмерное потребление сладостей приводит к повышению уровня инсулина в крови, который усиливает проявления целлюлита и может привести к диабету 2 типа. От малоподвижного образа жизни нарушается кровоснабжение в подкожном слое жира, и целлюлит тоже усугубляется. Женщин также рискуют увидеть целлюлит во время беременности или же приему гормональных контрацептивов.

Эффект популярных процедур от целлюлита временный: лимфодренаж и массаж, постановка банок, хирургическое вмешательство в структуру соединительной ткани и лазерная коррекция структуры жировой ткани дают лишь временный эффект.

Тем не менее, чтобы уберечь себя от "апельсиновой корки" Супрун советует не носить утягивающее белье, делать силовые упражнения, больше двигаться, бросить курить, пользоваться кремами с ретиноидами и кофейными скрабами, а также следить за рационом и поддерживать здоровый вес.

Супрун также посоветовала устранить из рациона источники ксеноэстрогенов - соединений, которые поступают из пищи или пластика и имитируют действие собственных гормонов. Они есть в молоке коров, которых доили во время беременности, в некоторых консервантах, красных морепродуктах и сое.

Напомним, что ранее Супрун назвала опасность сладких напитков.

Супрун рассказала об употреблении алкоголя беременными.

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Источник: korrespondent.net