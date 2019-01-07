Мощный взрыв произошел в ночь на понедельник, 1 июля, в результате падения неизвестного объекта к северу от столицы Кипра Никосии, сообщают местные СМИ.

Взрывы произошли в оккупированном районе Кипра Пентадактилос. Пострадавших в результате инцидента нет. Очевидцы сообщают, что видели вспышку в небе, после чего послышались три громких взрыва.

Выступая на месте происшествия, лидер киприотов-турок Мустафа Акынджи сказал, что, согласно первой информации, взрыв произошел в результате падения военного объекта, беспилотного летательного аппарата или ракеты, цитирует издание Politis.

Акынджи предположил, что к крушению объекта привели военные операции на Ближнем Востоке. Также он не исключил, что объект был российского производства.

Министр иностранных дел непризнанного псевдогосударства Кудрет Озерсай также утверждает, что взорвался либо беспилотный самолет, либо ракета.

Полиция Кипра пока не знает о причинах взрыва. Турки-киприоты и СМИ на оккупированной территории сообщают, что речь идет о крушении вертолета, самолета или взрыве боеприпасов, пишет издание.

Газета Kibris Haberci публикует фотографии с места происшествия и сообщает, что был обнаружен обломок самолета.

Турецкий журналист Хусейн Экмекчи также опубликовал на своей странице в Facebook фотографии с места происшествия. Он утверждает, что на обломках есть надписи на русском языке. По его мнению, наиболее вероятно, что Сирия активировала свои системы ПВО в ответ на удар Израиля, и вероятно, что на Кипре упала ракета С-125. Как известно, Кипр находится недалеко от Сирии.

Cмотрите фотогалерею: На Кипре упал и взорвался неопознанный объект

Как сообщалось минувшей ночью, Израиль нанес ракетный удар по Дамаску. Сирийские системы ПВО отбили нападение в пригороде Дамаска. По данным местных СМИ, в небе над городом была слышна серия мощных взрывов.

Позже стало известно, что при ударе Израиля по Дамаску погибли мирные жители.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net