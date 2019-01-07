Лента RSS
Подписаться на ленту
01 июля 2019, понедельник, 12:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,33
01. 07. 2019

В ЛГБТ-прайде в Нью-Йорке впервые примет участие колонна из Украины

Колонна из Украины впервые примет участие в ЛГБТ-прайде в Нью-Йорке. Об этом сообщил Укринформ в понедельник, 1 июля.

Один из участников организации Proud Ukraine Дмитрий Пичахчи сообщил, что они давно вынашивали эту идею, и в этом году поняли, что у них достаточно участников. Сначала они рассчитывали на 20-30 участников, но пройтись по Пятой авеню в украинской колонне собрались в итоге 50 человек.

Для украинского ЛГБТ-сообщества было принципиально пройти отдельно от остальных пост-советских стран, кроме Грузии.

"В 2016 году я впервые прошел в прайде в Нью-Йорке в составе колонны пост-советских стран. Были разные страны, но стоять под российским флагом для меня недопустимо", - продолжил Пичахчи.

Он также подчеркнул, что все участники акции остаются патриотами своей страны.

"Мы не можем ходить под флагами страны-агрессора", - говорят участники прайда.

Cмотрите фотогалерею: В ЛГБТ-прайде в Нью-Йорке впервые примет участие колонна из Украины

Напомним, что ранее в Марше равенства в Киеве приняли участие более 8 тысяч человек. Отдельной колоной на прайде в Киеве прошли более 30 военнослужащих.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.