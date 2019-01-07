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01. 07. 2019

В СНБО считают реальной встречу Зеленский-Путин

Глава СНБО Александр Данилюк считает реальной встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом Данилюк сказал в интервью Левому берегу, опубликованному в понедельник, 1 июля.

При этом он отметил, что "никто не верит, что они (президенты) встретятся и решат все проблемы". 

"Но заложников и военнопленных нужно освобождать. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы", - сказал он.

Данилюк не исключает, что сейчас переговоры Киева и Москвы выгодные последней, "поскольку там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций".

Напомним, 27 июня Зеленский обратился к Путину с призывом освободить пленных украинских моряков. 

В ответ Путин заявил, что Россия в рабочем порядке решит вопрос с украинскими моряками.

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Источник: korrespondent.net

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