Саммит ЕС установил рекорд по продолжительности

Проходящий в Брюсселе саммит ЕС побил рекорд продолжительности за последние несколько лет – лидеры ЕС ведут в разных форматах переговоры по назначениям на ключевые посты в евроструктурах уже свыше 17 часов. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает РИА Новости.

Предыдущий рекорд был поставлен в 2015 году на саммите по греческой долговой проблеме, тогда переговоры шли 17 часов.

В воскресенье 30 июня лидеры начали съезжаться в здание Евросовета с 16.00 по местному времени, первые двусторонние консультации начались уже в районе 17.00.

Первое рабочее заседание в формате 28 стран началось с задержкой в два с половиной часа, в районе 21.00. Но уже через пару часов оно было приостановлено. Всю ночь, в течение восьми часов, лидеры ЕС вели консультации с главой Евросовета Дональдом Туском в двустороннем формате, а также между собой и по партийным линиям.

В районе 7.00 утра участники саммита собрались на завтрак в формате 28, Дискуссии продолжаются уже три часа. При этом, по словам источников в национальных делегациях, в целом позиции сторон, левоцентристов, правоцентристов и либералов, не претерпели кардинальных изменений по сравнению с началом саммита.

Внеочередной саммит в воскресенье стал третьей за последние два месяца попыткой достичь компромисса по пакету кандидатур на ключевые посты в евроструктурах. Начальным пунктом дискуссий был "пакет", сформированный по итогам консультаций на полях саммита G20 в Осаке. В его основе было компромиссное предложение согласовать на пост главы ЕК голландца Франса Тиммерманса, выдвиженца европейского альянса социал-демократов, у которых в Европарламенте вторая по величине фракция.

Однако ряд стран, лидеры которых относятся к ведущей в ЕС правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), а также страны Восточной и Центральной Европы заблокировали этот вариант по разным причинам. ЕНП продолжает настаивать, что приоритет должен быть у ее выдвиженца, баварца Манфреда Вебера, но его кандидатура тоже не набирает большинства в Евросовете.При этом выбор кандидатов на посты глав Евросовета и дипломатии ЕС зависит от того, какой политической семье достанется должность главы Еврокомиссии.

Европарламент и панъевропейские партии настаивают на выборе нового главы ЕК из числа "ведущих кандидатов", представлявших основные политические движения на выборах в ЕП и прошедших первичный отбор в ходе внутренних "праймериз". В этом коротком списке три ключевые фамилии: баварский политик, лидер фракции правоцентристской Европейской народной партии Манфред Вебер, вице-председатель ЕК, голландец Франс Тиммерманс от социал-демократов, еврокомиссар по конкуренции, датчанка Маргрет Вестагер от либералов. Однако на саммите ЕС 20-21 июня ни один из них не набрал большинства голосов в Евросовете.

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Источник: korrespondent.net