Комитет Рады одобрил прекращение участия в ПАСЕ

Комитет Верховной Рады по иностранным делам на заседании в понедельник, 1 июля, рекомендовал парламенту приостановить участие украинской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы предлагаем прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии и рекомендовать не возобновлять работу до выполнения самых принципиальных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет", - сказал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Нардеп пояснил, что РФ должна без всяких условий освободить украинских военных моряков, и политических заключенных, находящихся на территориях России, оккупированных Крыму и Донбассе.

Арьев отметил, что РФ также должна обеспечить права крымских татар.

Комитет также обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.

По словам руководителя комитета Анны Гопко, РФ должна выполнить семь резолюций.

Напомним, на прошлой неделе ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с Россией ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ. Подробно об этом в материале Прецедент для отмены санкций: пресса об РФ в ПАСЕ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net