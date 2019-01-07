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01. 07. 2019

Известная волонтер погибла в ДТП в Черниговской области

Волонтер Марина Шеремет погибла в ЛТП в районе села Носовка в Черниговской области. Об этом в Facebook сообщили знакомые женщины в понедельник, 1 июля.

Авария произошла накануне, 30 июня. Автомобиль разбился полностью после того, как слетел в кювет и врезался в дерево. Шеремет погибла от удара о боковое стекло, а ее муж Сергей с черепно-мозговой травмой и травмой руки был доставлен в больницу.

Сейчас супруг волонтера находится в сознании, но не разговаривает. Врачи обследуют его на наличие внутренних травм.

Марина Шеремет была председателем Совета волонтеров при Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации, основателем и директором благотворительной организации "Благотворительный фонд Марины Шеремет".

Фонд был основан инициативной группой с целью координации усилий волонтеров для помощи военнослужащим и раненым в зоне боевых действий. Волонтеры фонда занимались сбором одежды, игрушек и бытовых приборов для многодетных семей-переселенцев, обеспечением детей питанием в достаточном объеме, а также помощью военным в зоне ООС.

Напомним, что ранее двое подростков на мопеде погибли в ДТП во Львовской области.

Нацполиция назвала самые частые причины ДТП.

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Источник: korrespondent.net

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