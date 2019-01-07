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01. 07. 2019

В зоне ООС подбит санитарный Hummer, есть жертвы

В Донецкой области в районе села Водяное сепаратисты обстреляли санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений Объединенных сил. Один боец ВСУ погиб, еще два получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 1 июля.

Отмечается, что произошло прямое попадание противотанковой управляемой ракеты. Один из пострадавших бойцов находится в тяжелом состоянии.

В командовании сил ООС напомнили, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Военные констатируют, что противник не соблюдает международно-правовых норм.

Напомним, за сутки 20 июня сепаратисты на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net

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