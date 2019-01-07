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01. 07. 2019

В РФ начали предъявлять обвинения украинским морякам

Федеральная служба безопасности России в понедельник, 1 июля, начала предъявление обвинения 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

"В настоящий момент начата процедура предъявления обвинения в окончательной редакции. Следствие уже предъявило его Евгению Семидоцкому, Юрию Будзыло, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыско, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное организованной группой")", - сказал Бадамшин.

В течение недели аналогичные следственные действия будут производиться в отношении остальных моряков.

После предъявления окончательного обвинения следствие уведомит защиту об окончании предварительного расследования и начнет знакомить адвокатов и обвиняемых с материалами уголовного дела.

Напомним, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом освободить пленных украинских моряков. 

В ответ Путин заявил, что Россия в рабочем порядке решит вопрос с украинскими моряками.

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Источник: korrespondent.net

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